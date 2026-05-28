در پی رکوردشکنی دمای هوا در مازندران، دستورالعمل های حفاظتی هشت‌گانه برای دامداری‌ها، طیور، گلخانه‌ها و باغات جهت جلوگیری از تلفات و افت تولید ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، بر اساس پیش‌بینی‌های قطعی هواشناسی و با توجه به استقرار توده هوای بسیار گرم در روز جمعه ۸ خردادماه ۱۴۰۵، سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران با صدور هشدار سطح نارنجی، وضعیت بحرانی برای زیرساخت‌های کشاورزی و دامی اعلام کرد. انتظار می‌رود دمای هوا در بسیاری از نقاط استان از مرز ۴۰ درجه سانتی‌گراد عبور کند که این موضوع می‌تواند منجر به تنش‌های جدی، تلفات دامی و از بین رفتن محصولات زراعی شود.

در دستورالعمل ابلاغی این سازمان، بر مدیریت دقیق سیستم‌های تهویه و مه‌پاش در واحد‌های مرغداری و دامداری تأکید ویژه‌ای شده است. کاهش تراکم گله، تأمین آب خنک و توزیع دان در ساعات خنک شبانه‌روز از جمله اقدامات حیاتی برای حفظ سلامت طیور و دام‌ها عنوان شده است. همچنین به گلخانه‌داران و باغداران توصیه شده است با استفاده از سایه‌انداز‌ها و تنظیم فواصل آبیاری در ساعات ابتدایی صبح یا غروب، از آفتاب‌سوختگی محصولات جلوگیری کنند.

این هشدار بخش‌های سردخانه‌ای و انبار‌ها را نیز شامل شده است؛ به‌طوری‌که کنترل مستمر تجهیزات برودتی و آماده‌باش ژنراتور‌های برق اضطراری برای جلوگیری از فساد محصولات در صورت قطعی احتمالی برق، الزامی است. همچنین زنبورداران و آبزی‌پروران نیز موظفند با ایجاد سایبان و پایش اکسیژن محلول در آب، از بروز تلفات ناشی از تبخیر بالا و کاهش اکسیژن جلوگیری نمایند.

سازمان جهاد کشاورزی مازندران ضمن تأکید بر ممنوعیت مطلقِ روشن کردن آتش در حاشیه مزارع و جنگل‌ها، از تمامی کارشناسان پهنه و مراکز خدمات خواست تا با پایش میدانی مستمر، در کنار بهره‌برداران باشند. تولیدکنندگان موظف‌اند هرگونه خسارت یا شرایط بحرانی را سریعاً به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خود گزارش دهند تا اقدامات حمایتی و نظارتی در کمترین زمان ممکن صورت گیرد.