هواشناسی همدان با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به ورزش باد‌های شدید و گرد و غبار برای فردا جمعه، هشدار نارنجی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در این اطلاعیه آمده است: طی ساعاتی از قبل روز جمعه تا عصر همان روز، وزش باد‌های شدید در پاره‌ای از نقاطی با سرعت حدود ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت برآورد می‌شود و علاوه بر آن در برخی نقاط همراه با گرد و غبار انتقال یافته از مناطق جنوب غرب به کشور و استان تا اواخر وقت پیش بینی می‌شود.

همچنین احتمال سقوط اشیاء از ارتفاعات، خسارت به سازه‌های موقت، داربست‌ها و سازه‌های تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها و شکستن شاخه درختان فرسوده و کاهش دید و اختلال در تردد‌های جاده‌ای به ویژه در مسیر‌های برون شهری و افزایش غلظت گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا و خسارت به محصولات کشاورزی بدنبال بروز این پدیده جوی دور از انتظار نیست.

در این اطلاعیه توصیه شده تا در این مدت، افراد از فعالیت‌های ورزشی در فضای باز و کوهنوردی خودداری کرده و از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه کاره و دارای داربست فلزی خودداری کنند و افراد دارای بیماری‌های خاص و گروه‌های سنی خاص نیز هنگام حضور در بیرون از منزل از ماسک استفاده کنند.