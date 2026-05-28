به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۵۱ کیلوگرم رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان آسیا امروز، احمد بدرالدینی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به با نتیجه ۱۱ بر صفر تاکو شیبا از ژاپن را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله مقابل کانیشبک ژانگاژول از قزاقستان با نتیجه ۱۲ بر ۳ مغلوب شد و به دیدار رده بندی رفت. بدرالدینی در این دیدار با نتیجه ۷ بر ۵ و ضربه فنی مغلوب بنیاد حسن اف از ازبکستان شد و در جایگاه پنجم ایستاد.