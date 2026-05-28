بیش از ۹۰۰ استاد حوزه در نامهای با تشکر از تیم مذاکرهکننده، نگرانی عمیق خود دربارۀ مذاکرات را اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بیش از نهصد نفر از اساتید حوزههای علمیۀ سراسر کشور، در نامهای خطاب به دکتر قالیباف، ضمن تشکر از تلاشهای تیم مذاکرهکننده، نگرانی عمیق خود را نسبت به کنار گذاشتن یا رقیق و کمرنگشدن مطالبات رهبری و مردم در مذاکرات اعلام کرده، خواستار تحفّظ کامل به شروط ده گانه، و حفظ صلابت و قاطعیت در مقابل دولت مستکبر آمریکا شدند.
متن نامه و اسامی امضا کنندگان که از سوی دفتر اجتماعی سیاسی حوزه در اختیار خبرگزاری حوزه قرار گرفته به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف (زید عزه العالی)
رئیس هیأت مذاکرهکننده جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
ضمن تشکر از تلاشهای حضرتعالی و دیگر اعضای تیم مذاکره کننده در مسیر تأمین حقوق مسلم ملت ایران، ما جمعی از اساتید حوزههای علمیه سراسر کشور، پیرو رصد دقیق اخبار رسمی و بررسی قرائن و شواهد موجود، مراتب نگرانی عمیق خود را نسبت به روند و محتوای مذاکرات جاری، اعلام میداریم.
نگرانی اصلی، کنارگذاشتن یا رقیقسازی و کمرنگشدن مطالبات و شروط صریح رهبر معظم انقلاب (دام ظله) و ملتِ مبعوث، مبنی بر «کنترل کامل ایران بر تنگه هرمز همراه با اخذ عوارض»، «پذیرش حقوق هستهای ایران با تاکید بر حق غنیسازی»، «رفع همه تحریمهای اولیه و ثانویه»، «خاتمه تمامی قطعنامههای شورای امنیت و شورای حکام»، «پرداخت خسارت جنگ به ایران»، «خروج نیروهای رزمی آمریکا از منطقه» و «توقف جنگ در همه جبهههای مقاومت» است. این مطالبات ـ که در «شروط دهگانه» بیانیه ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ شعام مندرج شده است ـ باید قطبنمای میدان دیپلماسی باشد و بهعنوان «مطالباتِ واجبالاجرا» (و نه صرفا «پیشنهاد»)، تحققِ بیکموکاستِ آنها پیگیری شود.
متاسفانه، به رغم صراحت آیات قرآن درباره ضرورت عدم اعتماد به کفار محارب و لزوم ایستادگی و عدم انفعال در برابر آنها (در آیاتی همچون: «وَلَنْ تَرْضَی عَنْکَ الْیَهُودُ وَلَا النَّصَارَی حَتَّی تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ»، «إِنَّهُمْ لَا أَیْمَانَ لَهُمْ»، «و لا تَرکَنوا اِلَی الَّذینَ ظَلَموا»، «فَلا تَهِنُوا وَ تَدْعُوا إِلَی السَّلْمِ وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَ اللَّهُ مَعَکُمْ» و «إِنْ یثْقَفُوکُمْ یکُونُوا لَکُمْ أَعْداءً وَ یبْسُطُوا إِلَیکُمْ أَیدِیهُمْ وَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَ وَدُّوا لَوْ تَکْفُرُونَ»)، و به رغم تجربیات تلخ چند دوره مذاکرات گذشته با دولت مستکبر آمریکا، هنوز عدهای راه برونرفت از مشکلات را در مذاکره و رویکرد انفعالی میبینند و قاطعیت و مواضع صریح در مواجهه با دولت مستکبر و رئیس جمهور خبیث آن را برنمیتابند. از جمله نتایج خفّتبار چنین رویکردی، بیاعتنایی بلکه انتقاد از حکم صریح مرجعیت شیعه درباره مهدور الدم بودن قاتلِ قائد شهید بود.
جناب آقای دکتر قالیباف، از حضرتعالی که سردار دو میدان جنگ و دیپلماسی هستید، انتظار داریم ضمن رعایت دقیق شروط دهگانه، با صلابت و قاطعیت، حافظِ منافع و عزت ملی باشید و یقین بدانید که خداوند در این مسیر پشتیبان شما خواهد بود: «وَ لَینْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ ینْصُرُهُ».
توفیق جنابعالی و اعضای تیم مذاکرهکننده را برای احقاق حقوق ملت شریف ایران و جبهه بزرگ مقاومت، خاضعانه از درگاه خداوند متعال خواستاریم.