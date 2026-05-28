به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حماسه شهید محمد مجیدی روایتی شنیدنی از سنگر خدمت تا معراج شهادت است.

او که روزگاری در کسوت پاسداری، پاسدار مرز‌های این مرز و بوم بود، در روز‌هایی که فتنه آمریکا و رژیم صهیونیستی در قالب جنگ ۱۲ روزه شعله‌ور شد، آرام ننشست.

شهید محمد مجیدی نشان داد که غیرت بسیجی در رگ‌های پاسداران پیشکسوت همواره جاری است.

شهادت این رزمنده دلاور در تقابل با دشمنان قسم‌خورده ایران اسلامی، مهر باطلی بود بر خیالات خام مستکبران.

خمین امروز به داشتن چنین فرزندانی می‌بالد؛ مردانی که بازنشستگی را پایان راه نمی‌دانند، بلکه آن را آغازی برای ایثاری بزرگ‌تر در مسیر قدس و آزادی جهان اسلام می‌بینند.