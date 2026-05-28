معاون علوم پزشکی شیراز از شناسایی و کنترل طغیان بیماری سرخک در مناطق تحت پوشش دانشگاه خبر داد و بر اهمیت واکسیناسیون، بیماریابی فعال و همکاری بینبخشی در مهار این بیماری تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز با اشاره به افزایش موارد سرخک در سال ۱۴۰۴ در کشور و استان فارس، از شناسایی و کنترل طغیان این بیماری در مناطق تحت پوشش دانشگاه خبر داد و بر اهمیت واکسیناسیون، بیماریابی فعال و همکاری بینبخشی در مهار این بیماری تاکید کرد.
دکتر «اورنگ ایلامی» با بیان اینکه سرخک یکی از مسریترین بیماریهای شناخته شده در جهان است، گفت: این بیماری به ویژه در میان کودکان واکسینهنشده و در مناطق پرتراکم، به سرعت گسترش مییابد و میتواند عوارض جدی همچون ذاتالریه، التهاب مغز و آسیبهای جدی به مبتلایان را به همراه داشته باشد.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: در سال ۱۴۰۴، دو موج عمده افزایش موارد سرخک در استان فارس شناسایی شد که موج نخست در فصل بهار و در شهرستانهای زریندشت، داراب و نیریز رخ داد و موج دوم از اواخر شهریورماه همان سال در مناطق حاشیهای شهر شیراز و در میان اتباع ساکن در جاده کمربندی آغاز شد و سپس به برخی مناطق دیگر گشترش یافت.
دکتر ایلامی ادامه داد: در مجموع، ۸۴ مورد قطعی آزمایشگاهی شامل ۸۲ مورد سرخک و ۲ مورد سرخجه در مناطق تحت پوشش دانشگاه ثبت شد و با تلاش شبانه روزی کارشناسان بیماریهای واگیر، بیش از ۴۰ هزار نفر از جمعیت ایرانی و اتباع، در راستای پیشگیری و کنترل بیماری با واکسن MMR و MR واکسینه شدند.
او با اشاره به اقدامات گسترده انجام شده برای مهار طغیانها اظهار کرد: تشکیل تیمهای واکنش سریع، بیماریابی فعال، نمونهگیری همزمان برای بیماریهای تبدار بثوری، ایزوله موارد مشکوک، واکسیناسیون اطرافیان بیماران، آموزش عمومی و تخصصی، هماهنگی با مدارس و مراکز درمانی و همچنین اجرای واکسیناسیون تکمیلی در مناطق پرخطر، از جمله مهمترین اقدامات انجام شده در این زمینه بوده است.
دکتر ایلامی همچنین با اشاره به شرایط دشوار کنترل بیماری در برخی مناطق حاشیهای و کمتربرخوردار محل سکونت اتباع بیان کرد: تراکم بالای جمعیت، جابهجایی مداوم افراد، نبود سابقه واکسیناسیون و دسترسی محدود به خدمات سلامت، از جمله عواملی بود که کنترل بیماری را با چالش مواجه کرد، اما با تلاش مستمر کارشناسان حوزه بهداشت و همکاری شبکههای بهداشتی و درمانی، طغیان این بیماری کنترل شد.
این مقام مسئول در دانشگاه علوم پزشکی شیراز تاکید کرد: در حال حاضر با تشدید مراقبتهای بهداشتی و افزایش پوشش واکسیناسیون به خصوص در اتباع، روند بیماری در استان تحت کنترل قرار گرفته و از اسفند ۱۴۰۴ مورد جدیدی از سرخک در شهر شیراز گزارش نشده است.