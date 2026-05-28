رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر از ارائه ۱۰ هزار و ۹۸۱ خدمت درمانی به حجاج کشورمان در عرفات، مشعر و منا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ سید علی مرعشی، درباره خدمات ارائه شده به زائران ایرانی گفت: از ابتدای شروع مناسک حج در مشاعر مقدسه تا این لحظه، جمع کل خدمات ارائه شده در عرفات، مشعر و منا به ۱۰ هزار و ۹۸۱ مورد رسیده است.

وی افزود: تعداد ویزیت عمومی ۵ هزار و ۵۹۶ مورد، ۸۴۵ مورد خدمت پرستاری و ۴ میلیون و ۴۹۳ مورد نسخه دارویی برای مراجعه کنندگان صادر شده است.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر گفت: بیشترین علت مراجعات سرماخوردگی، گلو درد، درد مفاصل، گرفتگی عضلات و گرما زدگی بود.