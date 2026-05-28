کشف بیش از ۳۲ تن مرغ خارج از شبکه
ضربه سپاه به احتکار مرغ در ایلام
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سازمان اطلاعات سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام از کشف و ضبط بیش از ۳۲ تن مرغ زنده خارج از شبکه توزیع خبر داد.
بر اساس گزارشهای مردمی و در پی رصد و پایش اطلاعاتی با هدف مقابله با قاچاق و احتکار کالاهای اساسی، این محموله توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه امیرالمؤمنین (ع) و با همکاری دستگاههای مرتبط از جمله سازمان جهاد کشاورزی استان، اداره کل دامپزشکی استان و اداره کل تعزیرات حکومتی استان ایلام کشف شد.
محموله کشف شده در جهت تأمین پایدار امنیت غذایی در اختیار کشتارگاههای استان قرار گرفت.
در این رابطه ۷ پرونده توسط سازمان جهاد کشاورزی تشکیل و برای طی مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است.
از شهروندان درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه موارد مرتبط با احتکار، قاچاق کالا و مفاسد اقتصادی، مراتب را از طریق شماره ۱۱۴ اطلاعات بسیج گزارش دهند.