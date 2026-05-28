بیش از ۶۰ میلیارد ریال لاستیک و روغن موتور در یکی از انبار‌های شهرستان گناباد کشف و توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی گفت: این محموله در پی اقدامات اطلاعاتی و با همکاری مشترک اداره اطلاعات، اطلاعات سپاه و تعزیرات حکومتی شناسایی و کشف شد.

سید مرتضی مدنی افزود: ارزش ریالی کالا‌های مکشوفه بالغ بر ۶ میلیارد تومان برآورد شده و با دستور رئیس تعزیرات حکومتی گناباد و بجستان، تمامی اقلام توقیف شد.

وی ادامه داد: همزمان با اجرای عملیات، بازجویی و بررسی‌های اولیه در محل انجام و پرونده جهت رسیدگی قانونی در دستور کار قرار گرفت.

مدنی تأکید کرد: تعزیرات حکومتی با هرگونه اخلال در نظام توزیع و نگهداری کالای غیرمجاز برخورد قاطع و بدون اغماض خواهد داشت.