سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قروه از انجام یک‌هزار و ۱۱۵ مورد عملیات امدادی، اطفای حریق و خدمات کارشناسی از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قروه با تأکید بر رسالت اصلی این مجموعه در حفاظت از جان و مال شهروندان، اعلام کرد: نیرو‌های عملیاتی این سازمان از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون در مجموع یک‌هزار و ۱۱۵ مورد عملیات و خدمت‌رسانی به شهروندان ارائه کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، از مجموع عملیات‌های انجام شده، ۳۱۵ مورد مربوط به اطفای حریق و ۸۰۰ مورد شامل عملیات امداد و نجات، خدمات کارشناسی و سایر خدمات ایمنی بوده است.

این سازمان همچنین به نقش مؤثر نیرو‌های آتش‌نشانی قروه در ایام جنگ تحمیلی رمضان اشاره کرد و افزود: همزمان با شنیدن صدای اصابت‌ها و حتی پیش از هرگونه تماس با سامانه آتش‌نشانی، نیرو‌های مستقر در ایستگاه‌های سطح شهر به عنوان نخستین گروه‌های امدادی در محل حاضر شده و به شهروندان خدمات‌رسانی کرده‌اند.

در ادامه این گزارش آمده است: نیرو‌های آتش‌نشانی قروه در تمامی ایام جنگ و تعطیلات در آماده‌باش کامل قرار داشته و خدمات عملیاتی، کارشناسی و اداری این سازمان بدون وقفه ادامه داشته است و کارکنان این مجموعه با تمام توان در خدمت مردم بوده‌اند.

از دیگر اقدامات انجام شده توسط سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قروه، خرید دو دستگاه کامیون ۶ تن و تغییر کاربری آنها به خودرو‌های آتش‌نشانی به منظور ارتقای سطح خدمات‌رسانی به شهروندان عنوان شده است.