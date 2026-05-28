مریم احمدی نماینده دختران جوان کشورمان در رقابت‌های دوومیدانی جوانان آسیا به عنوان نایب قهرمانی رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در نخستین روز از بیست و دومین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی جوانان آسیا به میزبانی هنگ کنگ بعد از ظهر امروز (پنج شنبه ۷ خرداد) مریم احمدی نماینده کشورمان در ماده ۱۵۰۰ متر موفق شد با ثبت زمان ۴:۳۳.۳۵ دقیقه ضمن ارتقای رکورد شخصی خود به عنوان نایب قهرمانی و نشان نقره دست پیدا کند.

در این رقابت «ماهادورا گدارا» ورزشکار سریلانکایی با ثبت رکورد ۴:۳۱.۴۱ دقیقه اول شد و «سونگ داوون» ورزشکار کره‌ای نیز با ثبت زمان ۴:۳۵.۴۲ دقیقه به مقام سومی رسید.

بیست و دومین دوره مسابقات قهرمانی جوانان آسیا تا ۱۰ خرداد در هنگ کنگ پیگیری می‌شود.

حامد نفر (پرتاب دیسک)، امیررضا آهنین مرام (پرتاب چکش)، کیارش کابلی (پرتاب وزنه)، محمد صالح کمره (۸۰۰ متر، ۱۵۰۰ متر)، هانیه شه پری (۳۰۰۰ متر و ۳۰۰۰ متر بامانع)، مریم احمدی (۸۰۰ متر و ۱۵۰۰ متر) ۶ نماینده تیم ایران در این دوره از رقابت‌ها هستند.