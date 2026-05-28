در یکسال گذشته بیش از ۶۱۱ پروانه بهره برداری صنعتی در اصفهان صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: ۴۸۱ هزار و ۲۴۳ میلیارد ریال برای بهرهبرداری از این طرحها سرمایهگذاری و با بهرهبرداری از آنها، ۲۲ هزار و ۶۷۸ فرصت شغلی فراهم شده است.
صادق کرمی با بیان اینکه این استان رُتبه نخست کشور را در صدور پروانه صنعتی به خود اختصاص داده است، ادامه داد: ۵۰۰ فقره جواز تاسیس با پیشبینی سرمایهگذاری ۴۲۳ هزار و ۹۸۳ میلیارد ریال و اشتغال ۱۲ هزار و ۵۲۵ نفر نیز در این مدت صادر شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: در یکسال گذشته ۱۰۰ جواز طرح توسعه با ۴۰۷ هزار و ۴۱۰ میلیارد ریال سرمایهگذاری و اشتغالزایی برای سه هزار و ۱۸۵ نفر در استان صادر شده است.
وی افزود: توجه به تولید موجب به وجود آمدن اشتغال، ارزش افزوده و ثروت میشود و مزایای بسیار دیگری را نیز بدنبال دارد.
کرمی گفت: این میزان پروانه بهرهبرداری صادر شده مرتبط با راهاندازی واحدهای تولیدی جدید و همچنین توسعه واحدهای موجود در شهرکهای صنعتی اصفهان بوده که هر کدام نقش مهمی در افزایش فرصتهای شغلی و بالارفتن ظرفیتهای تولیدی استان داشته است.
وی افزود: اجرای طرحهای توسعهای در واحدهای صنعتی موجود که امکان توسعه دارند، یک اقدام اثر بخش برای گسترش فعالیتهای تولیدی در این استان است و این اداره کل بر اساس سیاستهای صنعتی و اولویتهای تعیین شده، از صنعتگرانی که علاقمند به گسترش کسب و کار خود هستند، حمایت میکند.
اصفهان با بیش از پنج میلیون نفر جمعیت، بیش از ۹ هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ با سرمایه ۲۲۱ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۲۶۳ هزار نفر، حدود ۸۴۰ معدن در حال بهرهبرداری با سرمایه بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال و حدود ۱۸۰ هزار واحد صنفی، صنعتیترین استان کشور بهشمار میآید.
سهم اصفهان در صنعت کشور ۱۱ درصد، سرمایهگذاری ۱۰ درصد و اشتغال صنعتی ۸ درصد و رتُبه آن در طرحهای نیمه تمام صنعتی و تعداد معادن، اول و از نظر ذخایر معدنی، دوم است.