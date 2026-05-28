متوسط دمای هوا در کرمانشاه امروز و فردا افزایش و در روزهای شنبه و یکشنبه به طور نسبی کاهش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، و بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان، فردا جمعه (فردا) گذر موجی کوتاه از جو منطقه، در بعضی ساعات موجب افزایش ابر، وزش باد نسبتاً شدید همراه با گردوخاک محلی و بتدریج نفوذ غبار به جو استان میشود.
غباردر ساعاتی از اواخر وقت فردا تا ظهر شنبه و مطابق معمول در مناطق مرزی نمود بیشتری خواهد داشت.
از روز یکشنبه تا اواسط هفته آینده، گاهی اوقات وزش باد و رشد ابر، مهمترین پدیدههای جوی قابل انتظار خواهند بود.
همچنین متوسط دمای هوا در روزهای شنبه و یکشنبه به طور نسبی کاهش خواهد یافت.