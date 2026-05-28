در هفته اول خرداد ماه سال جاری (اول تا ششم خرداد)، بالغ بر ۳ میلیون و ۴۳۷ هزار قطعه جوجه‌ریزی در واحد‌های مرغداری گوشتی استان مازندران انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از ثبت رکورد تازه جوجه‌ریزی در واحد‌های مرغداری گوشتی این استان خبر داد و گفت: مازندران با بیش از ۱۳.۳ درصد سهم از کل جوجه‌ریزی کشور، همچنان پیشتاز تولید گوشت سفید در ایران است.

حسین نگهدار افزود: با همت تولیدکنندگان و برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، از اول تا ششم خرداد ماه، بالغ بر ۳ میلیون و ۴۳۷ هزار قطعه جوجه‌ریزی در واحد‌های مرغداری گوشتی استان مازندران انجام شده است.

وی با اشاره به جایگاه استراتژیک مازندران در تامین پروتئین مورد نیاز کشور، گفت: این میزان جوجه‌ریزی معادل ۱۳.۳۱ درصد از کل سهم جوجه‌ریزی کشور است که نشان‌دهنده ظرفیت و نقش برجسته مازندران در سفره هموطنان عزیز است.

بر اساس آمار رسمی سامانه «سماصط»، استان مازندران با این عملکرد موفق شده است رتبه اول جوجه‌ریزی را در سطح کشور به خود اختصاص دهد.

نگهدار در ادامه با اشاره به اولویت‌های سازمان جهاد کشاورزی گفت: توازن تولید و تامین نیاز بازار‌های هدف، به‌ویژه پایتخت، از اولویت‌های اصلی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران است.

وی در پایان تاکید کرد: سازمان جهاد کشاورزی با تمام توان در جهت رفع موانع تولید، تامین نهاده‌ها و ارائه خدمات کارشناسی در کنار تولیدکنندگان است تا روند رو به رشد تولید در قطب صنعت طیور کشور با قوت ادامه یابد.