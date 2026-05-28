به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین روز پیکار‌های کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان آسیا امروز، در وزن ۴۵ کیلوگرم آرمین اسماعیلی در دور نخست با نتیجه ۷ بر ۵ علی آلماس از قزاقستان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کرد. وی در این مرحله با نتیجه ۶ بر ۴ ساچین شیروله از هند را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت. اسماعیلی در این دیدار با نتیجه ۸ بر ۲ از سد طاهرجان کریموف از ازبکستان گذشت و به مدال طلا دست دست پیدا کرد.