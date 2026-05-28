افتتاح رسمی پل تونل شماره یک جاده قدیم میانه _ تبریز
پل تونل شماره یک جاده قدیم میانه _ تبریز در محدوده شهرستان ترکمانچای به صورت رسمی افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، پل تونل شماره یک جاده قدیم میانه _ تبریز در محدوده شهرستان ترکمانچای که ۱۸ فروردین ماه مورد حمله هوایی دشمن صهیونی _ آمریکایی قرار گرفته و تخریب شده بود امروز با حضور ظفر محمدی معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی ، رسولزاده مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجان شرقی و سلیمی فرماندار شهرستان ترکمانچای به طور رسمی افتتاح و تردد برقرار شد.
گفتنی است این پل دیروز به صورت آزمایشی مورد استفاده قرار گرفته بود.