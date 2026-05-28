تیم شمشیربازی «یاسام کردستان» برای نخستین بار در رقابتهای لیگ برتر شمشیربازی باشگاههای کشور در اسلحه اپه آقایان حضور پیدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، هفته دوم و سوم (پایانی) رقابتهای لیگ برتر شمشیربازی باشگاههای کشور در اسلحههای اپه و فلوره آقایان، روزهای هفتم و هشتم خردادماه به میزبانی شهر اصفهان و در سالن زندهیاد سرهنگ پور برگزار میشود.
در این دوره از مسابقات، تیم «یاسام کردستان» برای نخستین بار در رقابتهای لیگ برتر کشور در رشته اپه حضور یافته و با دیگر تیمهای حاضر به رقابت میپردازد.
تیمهای چادرملو، سپاهان، صدر مشهد، باطری جام جم، جوانان سپاهان، آکادمی رویال، قصر سفید اردبیل و یاسام کردستان، تیمهای شرکتکننده در این رقابتها هستند.
محمد اسماعیلی، امیرحسین موحشی، حمیدرضا کردی، محمدجواد سعیدی، متین مرادکریمی و حسین سالارپور اعضای تیم یاسام کردستان را تشکیل میدهند که با هدایت علی یوسفی به عنوان سرمربی و سرپرستی علیرضا غلامی مقابل حریفان خود صفآرایی خواهند کرد.
همچنین پژمان سکونتی به عنوان مدیر فنی، تیم یاسام کردستان را در این رقابتها همراهی میکند.