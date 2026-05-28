اتحادیه اروپا درباره تشدید بحران سوخت جت هشدار داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه داون، اداره انرژی کمیسیون اروپا هشدار داد در صورت حل نشدن انسداد تنگه هرمز، مشکلات سوخت جت به صورت جدی باقی خواهد ماند.
این نهاد اروپایی تاکید کرد انتظار میرود در صورت ادامه اختلالات در تنگه هرمز در هفتههای آینده، بازار سوخت جت در اتحادیه اروپا «به طور فزایندهای محدودتر» شود.
این اداره اعلام کرد گرچه همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحت تأثیر تغییرات قیمت نفت خام و سایر فرآوردههای نفتی قرار گرفتهاند، هنوز «اختلالات فیزیکی در عرضه در سطح مصرفکننده» رخ نداده است.
اما این نهاد اروپایی هشدار داد اگر اوضاع در هفتههای آینده بهبود نیابد، انتظار میرود بازارها، به ویژه برای سوخت جت، به طور فزایندهای محدودتر شوند.,