تصادف کامیون با پژو آردی و پراید در محور فیروزه به قوچان دو فوتی و دو زخمی به جا گذاشت.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسؤل آتش نشانی شهرداری فیروزه گفت: در این تصادف دو نفر در دم جان باختند و دو نفر مصدوم هم به مراکز درمانی انتقال یافتند کشته‌ها و زخمی‌ها مربوط به خودرو آردی بودند.

محمود احمدآبادی افزود: این تصادف در مقابل معدن نمک علی الدوله در ۱۲ کیلومتری شهر فیروزه رخ داد.

محور فیروزه به قوچان به دلیل عرض کم جاده و نا ایمن بودن، هر ساله شاهد تصادفات منجر به مرگ زیادی است.