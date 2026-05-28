به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، محسن فتحی، نماینده مردم شهرستانهای سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی، به همراه اعضای شورای تأمین شهرستان دیواندره، همزمان با عید سعید قربان و به نمایندگی از محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با خانواده شهیده سمیرا شریفی اهل روستای کانی سفید و شهید فریدون امینی اهل روستای چولبلاغ بخش کرفتو دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، فتحی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، بر جایگاه رفیع خانوادههای شهدا و جانبازان تأکید کرد و گفت: رئیس مجلس شورای اسلامی پیگیر مسائل و مشکلات خانوادههای شهدا و جانبازان دوران دفاع مقدس و شهدای رمضان است و نمایندگان مجلس نیز تمام تلاش خود را برای حمایت و خدمترسانی به این خانوادههای معزز به کار گرفتهاند.
وی همچنین بر ضرورت تکریم خانوادههای شهدا و تداوم مسیر ایثار و فداکاری تأکید کرد.
این دیدار در فضایی صمیمی و معنوی برگزار شد و حاضران با تجلیل از صبر و ایثار خانوادههای معظم شهدا، یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.