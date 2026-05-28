به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در پی تصرف غیرقانونی برخی مالکان اراضی کشاورزی در حریم راه روستای علی‌آباد به دینه‌سر (دودانگه ساری) و همچنین اهمال جهاد کشاورزی در احداث کانال هدایت آب‌های کشاورزی، بخشی از جاده تخریب و تصرف شده و باریکی بیش از حد، این محور را به یکی از نقاط حادثه‌خیز و پرخطر منطقه تبدیل کرده است.

بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی به همراه عارف علیپور بخشدار دودانگه و اعضای شورای روستایی بخش، با حضور در عرصه مورد نظر، پیگیر رفع این معضل ترافیکی و حادثه‌ساز شدند.

بخشدار دودانگه ساری با اشاره به تخلفات صورت‌گرفته و کوتاهی‌های جهاد کشاورزی در احداث کانال انتقال آب، گفت: انتظار می‌رود تا پایان همین سال، با عقب‌نشینی متصرفان حریم راه و اهتمام جهاد کشاورزی در خصوص احداث کانال انتقال آب، مشکل حادثه‌ای و ترافیکی راه دینه‌سر رفع گردد.

عارف علیپور افزود: روستاییان، مسافران و گردشگران باید بتوانند از این مسیر با آرامش، بی‌دغدغه و بدون تلفات تردد کنند.

اهالی منطقه و کاربران جاده‌ای سال‌هاست از باریکی و خطرات این مسیر گلایه دارند و این وعده در حالی داده می‌شود که آزادسازی حریم راه می‌تواند گامی اساسی در کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای باشد.