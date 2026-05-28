دانشگاه آزاد اسلامی یزد با ارائه چهار محصول فناورانه و کسب هفت رتبه برتر در بخش‌های علمی، پژوهشی و نوآوری، توانست عنوان استان برتر را در میان ۴۰۰ واحد دانشگاهی کشور در یازدهمین جشنواره فرهیختگان به دست آورد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد،بنا بر اعلام روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد: یازدهمین جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی، همزمان با سالروز تأسیس این دانشگاه، شاهد موفقیت‌های چشمگیر دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد بود. این واحد دانشگاهی با ارائه چهار محصول فناورانه و کسب هفت رتبه برتر در بخش‌های علمی، پژوهشی و نوآوری، عنوان استان برتر را در میان ۴۰۰ واحد دانشگاهی کشور به خود اختصاص داد.

مراسم این دوره از جشنواره با حضور دکتر بیژن رنجبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، و اعضای هیئت‌رئیسه دانشگاه در سالن اجتماعات سازمان مرکزی برگزار شد.

دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد با رویکردی نوآورانه و با هدف پیوند علم و صنعت، چهار محصول فناورانه را در نمایشگاه جانبی جشنواره به نمایش گذاشت. این محصولات شامل: پودر نوشیدنی فوری غلات با عاملیت محمدعلی شایق، تولید محصولات شوینده بهداشتی خاص مبتنی بر فناوری میسل توسط شرکت پدیده قرن ایساتیس، و دو محصول جداکننده سنگی ترافیکی و گل‌میخ سرامیکی ترافیکی از شرکت طلوع ابر ساینا بود که گامی مهم در جهت توسعه زیرساخت‌های فناورانه محسوب می‌شود.

جشنواره فرهیختگان فرصتی مغتنم برای تقدیر از نخبگان و برجستگان علمی دانشگاه بود. بر اساس اعلام معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی، برگزیدگان استان یزد در این دوره عبارتند از: دکتر محمدرضا دهقانی‌اشکذری برگزیده بخش بیشترین برگزیده جشنواره، دکتر محبوبه محمودی هیئت‌علمی برتر، دکتر محمدرضا جناب‌زاده سرپرست و مشاور تیم دانش‌آموزی و دانشجویی برتر و همچنین سرا‌های نوآوری برتر، دکتر محمد شهوازیان کارآفرین برتر، مهندس محمد مهدی جعفری‌نسب کارشناس برتر آزمایشگاه و واحد یزد برگزیده بخش دانشکده جوار صنعت برتر بود.

کسب عنوان دانشکده جوار صنعت برتر توسط واحد یزد، مهر تأییدی بر موفقیت این دانشگاه در کاهش شکاف میان صنعت و دانشگاه است.



حمایت‌های دکتر محمدرضا دهقانی‌اشکذری و تیم مدیریتی دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد در بسترسازی برای شکوفایی نخبگان و پشتیبانی از شرکت‌های دانش‌بنیان، الگویی موفق برای سایر واحد‌های دانشگاهی فراهم آورده است.