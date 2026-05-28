به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد،بنا بر اعلام روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد: یازدهمین جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی، همزمان با سالروز تأسیس این دانشگاه، شاهد موفقیتهای چشمگیر دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد بود. این واحد دانشگاهی با ارائه چهار محصول فناورانه و کسب هفت رتبه برتر در بخشهای علمی، پژوهشی و نوآوری، عنوان استان برتر را در میان ۴۰۰ واحد دانشگاهی کشور به خود اختصاص داد.
مراسم این دوره از جشنواره با حضور دکتر بیژن رنجبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، و اعضای هیئترئیسه دانشگاه در سالن اجتماعات سازمان مرکزی برگزار شد.
دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد با رویکردی نوآورانه و با هدف پیوند علم و صنعت، چهار محصول فناورانه را در نمایشگاه جانبی جشنواره به نمایش گذاشت. این محصولات شامل: پودر نوشیدنی فوری غلات با عاملیت محمدعلی شایق، تولید محصولات شوینده بهداشتی خاص مبتنی بر فناوری میسل توسط شرکت پدیده قرن ایساتیس، و دو محصول جداکننده سنگی ترافیکی و گلمیخ سرامیکی ترافیکی از شرکت طلوع ابر ساینا بود که گامی مهم در جهت توسعه زیرساختهای فناورانه محسوب میشود.
جشنواره فرهیختگان فرصتی مغتنم برای تقدیر از نخبگان و برجستگان علمی دانشگاه بود. بر اساس اعلام معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی، برگزیدگان استان یزد در این دوره عبارتند از: دکتر محمدرضا دهقانیاشکذری برگزیده بخش بیشترین برگزیده جشنواره، دکتر محبوبه محمودی هیئتعلمی برتر، دکتر محمدرضا جنابزاده سرپرست و مشاور تیم دانشآموزی و دانشجویی برتر و همچنین سراهای نوآوری برتر، دکتر محمد شهوازیان کارآفرین برتر، مهندس محمد مهدی جعفرینسب کارشناس برتر آزمایشگاه و واحد یزد برگزیده بخش دانشکده جوار صنعت برتر بود.
کسب عنوان دانشکده جوار صنعت برتر توسط واحد یزد، مهر تأییدی بر موفقیت این دانشگاه در کاهش شکاف میان صنعت و دانشگاه است.
حمایتهای دکتر محمدرضا دهقانیاشکذری و تیم مدیریتی دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد در بسترسازی برای شکوفایی نخبگان و پشتیبانی از شرکتهای دانشبنیان، الگویی موفق برای سایر واحدهای دانشگاهی فراهم آورده است.