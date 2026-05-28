درپی شهادت «حسام زیدان» خبرنگار سابق شبکه تلویزیونی العالم در سوریه، در جریان حمله هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، معاونت برون‌مرزی سازمان صداوسیما، بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در بیانیه معاونت برون‌مرزی رسانه ملی آمده است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

با اندوهی عمیق و تأثری فراوان، خبر شهادت همکار ارجمند، خبرنگار متعهد و مجاهد رسانه‌ای، شهید «حسام زیدان» را دریافت کردیم، انسانی شریف و حرفه‌ای که سال‌های عمر خود را در خط مقدم روایت حقیقت، دفاع از مظلومان و انعکاس صادقانه تحولات منطقه سپری کرد.

شهید حسام زیدان از سال ۲۰۰۹ به‌عنوان خبرنگار شبکه العالم در سوریه، حضوری مؤثر و شجاعانه در عرصه رسانه داشت و در دشوارترین روز‌های بحران، با حضوری میدانی و کم‌نظیر، تحولات حلب، حماه و دیرالزور را پوشش داد. او از جمله خبرنگارانی بود که رسالت حرفه‌ای و انسانی خود را نه از پشت میز خبر، بلکه از قلب میدان و در کنار مردم ایفا کرد.

پس از تحولات اخیر سوریه نیز، این خبرنگار پرتلاش با حفظ همان روحیه متعهد و مسئولانه، به‌عنوان دبیر خبر در تهران به فعالیت خود ادامه داد و تا واپسین لحظات عمر شریف خویش، در مسیر آگاهی‌بخشی و دفاع از حقیقت ثابت‌قدم ماند.

شهادت این همکار عزیز در پی حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهر صیدا در جنوب لبنان، بار دیگر ماهیت جنایتکارانه رژیمی را آشکار ساخت که در تجاوزات مستمر خود، هیچ حرمتی برای جان غیرنظامیان و اصحاب رسانه قائل نیست و صدای حقیقت را هدف مستقیم قرار می‌دهد.

ما در معاونت برون‌مرزی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، ضمن محکوم‌کردن این جنایت آشکار، شهادت شهید حسام زیدان را به خانواده محترم ایشان، همکاران رسانه‌ای، ملت‌های مقاوم لبنان و سوریه و تمامی آزادگان جهان تسلیت عرض می‌کنیم و برای فرزند مجروح ایشان که در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است، شفای عاجل و کامل مسئلت داریم.

بی‌تردید، نام و راه شهید حسام زیدان در حافظه رسانه مقاومت ماندگار خواهد ماند و پرچم آگاهی، حقیقت‌گویی و دفاع از مظلومان، با عزم و اراده‌ای استوارتر برافراشته خواهد شد.

معاونت برون‌مرزی

سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران»