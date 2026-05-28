لیگ والیبال نوجوانان استان همدان با قهرمانی تیم ماهان مبل ملایر پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، تیمهای آکادمی امید همدان و هیئت والیبال کبود راهنگ هم در جایگاههای دوم و سوم ایستادند.
لیگ والیبال نوجوانان استان، با شرکت ۱۲ تیم از همدان، ۶ تیم ملایر، کبودراهنگ، نهاوند، بهار، رزن و فامنین برگزار شد.
دیدارهای رده بندی و پایانی این مسابقات، با شرکت تیمهای ماهان مبل ملایر، هیئت والیبال کبودراهنگ، آکادمی امید و سرو قامتان همدان در سالن فردوسی همدان برگزار شد.
بازیکنان برتر لیگ والیبال نوجوانان استان، برای شرکت در رقابتهای قهرمانی نوجوانان کشور، به اردوی تیم منتخب استان دعوت میشوند.