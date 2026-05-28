ناپایداریهای جوی تا فردا موجب افزایش ابر و احتمال رگبار در استان مرکزی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی در توصیف شرایط جوی گفت: بررسی و تحلیل آخرین خروجی مدلهای پیش یابی نشان میدهد عبور امواج تراز میانی جو، امروز و فردا سبب ناپایداریهایی در استان خواهد شد که افزایش ابر و احتمال رگبار و وزش شدید باد را در پی خواهد داشت.
همچنین سرعت وزش در مناطق بیابانی عراق و سوریه افزایش خواهد یافت که میتواند سبب ایجاد گردوخاک در این مناطق و انتقال آن به کشور و استان شود و بنابراین احتمال کاهش کیفیت هوا در این مدت دور از انتظار نیست.
بر این اساس، هشدار سطح زرد شماره ۱۴ اداره کل هواشناسی استان مرکزی در خصوص وزش باد شدید و گردوخاک در روزهای گذشته صادر شده و تا شنبه نیز اعتبار دارد.
دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده روند افزایشی خواهد داشت.