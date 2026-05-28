به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، در متن این اطلاعیه آمده است: پیرو هشدار نارنجی شماره ۶ هواشناسی با توجه به استقرار و تقویت سامانه پر ارتفاع جنب حاره در تراز میانی جو و کم فشار حرارتی در سطح زمین در منطقه، از روز پنج شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۴، خصوصا در روز جمعه ۸ خرداد افزایش نابهنجار و کم سابقه دما (رسیدن دما به بالای ۴۵ درجه در بیشتر مناطق استان در روز جمعه) کاهش رطوبت هوا و وزش باد گرم و پدیده گردوغبار در استان پیش بینی می‌می شود.

اما از شب جمعه تا شنبه بتدریج با شمالی شدن جریانات، وزش باد نسبتا شدید تا شدید، گرد و خاک و کاهش دما در استان مورد انتظار است، لذا با توجه به افزایش پتانسیل آتش سوزی در جنگل‌ها و خصوصا در مراتع و مزارع کشاورزی از روشن نمودن آتش، خصوصا آتش زدن باقی مانده محصولات کشاورزی در مزارع خودداری شود.

پرهیز از تردد‌های غیر ضروری برای بیماران قلبی و تنفسی، مدیریت در مصرف برق، تنظیم دمای مرغداری‌ها و دامداری ها، مستحکم سازی سازه‌ها و انجام سایر تمهیدات پیشگیرانه لازم توصیه می‌شود.