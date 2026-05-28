پخش زنده
امروز: -
اداره کل هواشناسی گلستان در اطلاعیهای با اشاره به افزایش بی سابقه دمای هوا در استان، توصیههایی ارائه داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، در متن این اطلاعیه آمده است: پیرو هشدار نارنجی شماره ۶ هواشناسی با توجه به استقرار و تقویت سامانه پر ارتفاع جنب حاره در تراز میانی جو و کم فشار حرارتی در سطح زمین در منطقه، از روز پنج شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۴، خصوصا در روز جمعه ۸ خرداد افزایش نابهنجار و کم سابقه دما (رسیدن دما به بالای ۴۵ درجه در بیشتر مناطق استان در روز جمعه) کاهش رطوبت هوا و وزش باد گرم و پدیده گردوغبار در استان پیش بینی میمی شود.
اما از شب جمعه تا شنبه بتدریج با شمالی شدن جریانات، وزش باد نسبتا شدید تا شدید، گرد و خاک و کاهش دما در استان مورد انتظار است، لذا با توجه به افزایش پتانسیل آتش سوزی در جنگلها و خصوصا در مراتع و مزارع کشاورزی از روشن نمودن آتش، خصوصا آتش زدن باقی مانده محصولات کشاورزی در مزارع خودداری شود.
پرهیز از ترددهای غیر ضروری برای بیماران قلبی و تنفسی، مدیریت در مصرف برق، تنظیم دمای مرغداریها و دامداری ها، مستحکم سازی سازهها و انجام سایر تمهیدات پیشگیرانه لازم توصیه میشود.