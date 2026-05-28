پخش زنده
امروز: -
دومین مانور شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان در قالب «طرح سامان» با هدف تعمیرات و مقاومسازی شبکه فشار متوسط هوایی، در شهرستان بیجار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، دومین مانور شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان در قالب «طرح سامان» با هدف تعمیرات و بهسازی شبکه فشار متوسط هوایی در شهرستان بیجار اجرا شد.
مدیر شرکت توزیع نیروی برق شهرستان بیجار در این خصوص گفت: این مانور در فیدر جاده بیجار ـ دیواندره، از محدوده روستای چنگیزقلعه تا روستای درویش خاکی به طول ۳۰ کیلومتر برگزار شد.
حامد طهماسبی افزود: این عملیات با حضور مدیر دفتر نظارت بر بهرهبرداری و مدیر امور دیسپاچینگ و فوریتهای برق شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان و مشارکت ۱۱ گروه فنی و عملیاتی از شهرستانهای سنندج، قروه، دهگلان، دیواندره و بیجار انجام شد و پس از چهار ساعت تلاش بیوقفه به پایان رسید.
وی هدف از اجرای این مانور را مقاومسازی و افزایش ضریب پایداری شبکه توزیع برق شهرستان بیجار، جلب رضایت حداکثری مشترکان و کاهش قطعی برق در این مسیر عنوان کرد.
مدیر شرکت توزیع نیروی برق بیجار همچنین به بخشی از اقدامات انجام شده در این مانور اشاره کرد و گفت: تعویض و نوسازی مقرههای سوزنی و بشقابی فرسوده، تعویض رأستیرهای فرسوده، شاخهزنی درختان واقع در حریم شبکه توزیع برق و آچارکشی یراقآلات و تجهیزات شبکه از جمله فعالیتهای انجام شده در این طرح بود.