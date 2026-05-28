به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، دومین مانور شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان در قالب «طرح سامان» با هدف تعمیرات و بهسازی شبکه فشار متوسط هوایی در شهرستان بیجار اجرا شد.

مدیر شرکت توزیع نیروی برق شهرستان بیجار در این خصوص گفت: این مانور در فیدر جاده بیجار ـ دیواندره، از محدوده روستای چنگیزقلعه تا روستای درویش خاکی به طول ۳۰ کیلومتر برگزار شد.

حامد طهماسبی افزود: این عملیات با حضور مدیر دفتر نظارت بر بهره‌برداری و مدیر امور دیسپاچینگ و فوریت‌های برق شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان و مشارکت ۱۱ گروه فنی و عملیاتی از شهرستان‌های سنندج، قروه، دهگلان، دیواندره و بیجار انجام شد و پس از چهار ساعت تلاش بی‌وقفه به پایان رسید.

وی هدف از اجرای این مانور را مقاوم‌سازی و افزایش ضریب پایداری شبکه توزیع برق شهرستان بیجار، جلب رضایت حداکثری مشترکان و کاهش قطعی برق در این مسیر عنوان کرد.

مدیر شرکت توزیع نیروی برق بیجار همچنین به بخشی از اقدامات انجام شده در این مانور اشاره کرد و گفت: تعویض و نوسازی مقره‌های سوزنی و بشقابی فرسوده، تعویض رأس‌تیر‌های فرسوده، شاخه‌زنی درختان واقع در حریم شبکه توزیع برق و آچارکشی یراق‌آلات و تجهیزات شبکه از جمله فعالیت‌های انجام شده در این طرح بود.