فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش، گفت: پلیس کیش، رتبه دوم در کاهش آمار سرقت و افزایش دستگیری سارقان را در دوماه گذشته کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرهنگ نبیالله قاسمی، افزود: با توجه به شرایط کیش در ایام جنگ تحمیلی سوم و خروج ساکنان، با اجرای طرحهای هدفمند انتظامی، افزایش گشتهای محسوس و نامحسوس، تقویت اقدامات اطلاعاتی و حضور میدانی مأموران، شاهد کاهش چشمگیر وقوع سرقت و افزایش کشف جرم و دستگیری سارقان بودیم.
او افزود: مجموعه انتظامی کیش با اتکا به برنامهریزی دقیق، اشراف اطلاعاتی و همکاری مردم، موفق شد با کاهش ۱۹ درصدی وقوع جرم و رشد ۲۶ درصدی کشف سرقتها در فروردين و ارديبهشت در بین فرماندهیهای انتظامی کشور، رتبه دوم را كسب كند.
فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش، تأکید کرد: تداوم حفظ جايگاه كيش و برقراري امنيت پايدار بيش از پيش، نیازمند مشارکت همگانی و اعلام به موقع موارد مشکوک به پلیس است.