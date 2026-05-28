فرمانده انتظامی استان لرستان از دستگیری ۹۲ قاچاقچی و ۱۵۱ خردهفروش مواد مخدر در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار محمدرضا هاشمیفر گفت:مأموران پلیس در 72 ساعت گذشته موفق شدند ۹۲ قاچاقچی و ۱۵۱ خردهفروش مواد مخدر را شناسایی و در عملیاتهای جداگانه دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی استان لرستان با اشاره به کشف گسترده مواد مخدر در این عملیاتها افزود: از متهمان دستگیر شده، مقدار ۲ تن و ۵۷۹ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد که این موفقیت، حاصل تلاش شبانهروزی، هوشیاری و اقتدار پلیس در مقابله بیامان با سوداگران مرگ است.
سردار"هاشمیفر" همچنین از توقیف ۱۸ دستگاه خودرو و موتورسیکلت مرتبط با فعالیت قاچاقچیان خبر داد و ادامه داد : متهمان به همراه پروندههای تشکیل شده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.
وی در ادامه با اشاره به اجرای طرح آرامش در شهر خاطرنشان کرد: در این مدت، تعداد ۴۵۲ معتاد متجاهر نیز در سطح استان جمعآوری و برای ساماندهی و درمان تحویل مراکز ترک اعتیاد شدند.
فرمانده انتظامی استان لرستان تأکید کرد: پلیس با تمام توان و بدون هیچگونه اغماض، مقابله با قاچاقچیان و برهمزنندگان امنیت و آرامش جامعه را در دستور کار دارد و اجازه جولان به سوداگران مرگ نخواهد داد.