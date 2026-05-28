به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، محفل ادبی «ویژه‌برنامه شعر وطن» با حضور جمعی از شاعران برجسته و فرهیختگان عرصه شعر و ادب از استان‌های کردستان، کرمانشاه، همدان و زنجان، در فضایی صمیمی و فرهنگی در کتابخانه عمومی شهر دلبران برگزار گردید.

در این مراسم، جناب آقای علی‌اصغر دریایی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان، ضمن تقدیر از میزبانی شایسته شهر دلبران، در سخنانی به نقش اثرگذار شعر و هنر در ترویج فرهنگ وطن‌دوستی و تقویت همبستگی ملی اشاره کرد.

وی اظهار داشت: «گردهمایی هنرمندان چهار استان همجوار در این محفل ادبی، نشانه‌ای روشن از پیوند‌های عمیق فرهنگی و وحدت ملی است که از طریق زبان هنر و اشعار حماسی جلوه‌گر می‌شود.»

در ادامه این برنامه، شاعران میهمان با قرائت سروده‌هایی در وصف ایران اسلامی، حماسه، وحدت و ارزش‌های ملی، فضای معنوی و پرشوری را در جمع حاضران ایجاد کردند که با استقبال گسترده علاقه‌مندان فرهنگ و ادب همراه شد.

در بخش پایانی این آیین فرهنگی، با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان و جمعی از مسئولان محلی، از شاعران حاضر در این محفل با اهدا لوح سپاس و نهال یادبود، تجلیل و قدردانی شد. *