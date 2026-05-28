به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، عطیه ضرابی شاعر قطعه شعرجدیدی برای رهبر شهید امت سرود.
تا لحظهی پرواز، تو قرآن خواندی
لا حَولَ وَ لا برای ایران خواندی
یک صبح زمستان و زبان روزه
بر خاک دلم نماز باران خواندی
یک دست دعا و دست دیگر ایران
یک چشم خدا و چشم دیگر، باران
آن چیست که کوه ساخته از این مرد؟
ایمان، ایمان، ایمان، ایمان، ایمان...
رفتی، رفتی و بیپناهم کردی
با غصه و درد؛ همگناهم کردی
"سجادهنشین باوقاری بودم"
بازیچهی اشکِ گاهگاهم کردی
ای سروِ صبور، سرو بالا و بلند
برگرد، بیا و باز با عشق، بخندای ریشسپیدِ عرصهی دلگرمی
سرد است جهان از ۹ صبح اسفند
عطیه ضرابی