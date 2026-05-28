به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، عطیه ضرابی‌ شاعر قطعه شعرجدیدی برای رهبر شهید امت سرود.

تا لحظه‌ی پرواز، تو قرآن خواندی

لا حَولَ وَ لا برای ایران خواندی

یک صبح زمستان و زبان روزه

بر خاک دلم نماز باران خواندی

یک دست دعا و دست دیگر ایران

یک چشم خدا و چشم دیگر، باران

آن چیست که کوه ساخته از این مرد؟

ایمان، ایمان، ایمان، ایمان، ایمان...

رفتی، رفتی و بی‌پناهم کردی

با غصه و درد؛ هم‌گناهم کردی

"سجاده‌نشین باوقاری بودم"

بازیچه‌ی اشکِ گاه‌گاهم کردی

ای سروِ صبور، سرو بالا و بلند

برگرد، بیا و باز با عشق، بخند‌ای ریش‌سپیدِ عرصه‌ی دل‌گرمی

سرد است جهان از ۹ صبح اسفند

عطیه ضرابی