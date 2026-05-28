نصب دستگاهای دیالیز مرکز جامع سلامت هوراند
فرماندار هوراند از نصب دستگاهای دیالیز مرکز جامع سلامت این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
علیرضا ابراهیمی از نصب دستگاهای دیالیز مرکز جامع سلامت هوراند خبر داد و گفت:خیر نیک اندیش هوراندی آقای صفر مردی مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان را برای رفع نواقص و تکمیل این مرکز اهدا کرد تا در روزهای آینده خدماترسانی به بیماران دیالیزی شهرستان هوراند و همچنین بخش آبشاحمد کلیبر آغاز شود.
وی با اشاره به اهمیت راهاندازی این بخش افزود:فعال شدن خدمات دیالیز در شهرستان نقش مهمی در کاهش مشکلات بیماران دارد و از مراجعه آنان به سایر شهرها و شهرستانها جلوگیری میکند موضوعی که علاوه بر کاهش هزینهها و سختی رفتوآمد، موجب تسهیل دسترسی بیماران به خدمات درمانی خواهد شد.