به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سردار نجفی گفت: با اجرای این طرح‌ها از ابتدای سال تا کنون، کشفیات مواد مخدر ۴ درصد افزایش یافته است.

او افزود: در این طرح ۱۲ قاچاقچی عمده مواد مخدر در استان دستگیر شدند که در یک مورد آن یک قاچاقچی مواد مخدر از نوع شیشه، پس از ماه‌ها تعقیب و گریز با حدود ۱۲ کیلوگرم شیشه به همراه ۶ نفر از اعضای این باند توزیع، دستگیر و ۲ خودرو آنها نیز توقیف شد.

فرمانده انتظامی همدان با اشاره به اینکه هدف از اجرای طرح آرامش در شهر، پاکسازی نقاط آلوده محلات استان مانند بوستان‌ها و تفرجگاه هاست تاکید کرد: در این مرحله از طرح بیش از ۱۰۰ نقطه در محلات استان پاکسازی، ۱۴۰ خرده فروش و توزیع کننده مواد مخدر دستگیر و ۳۵۰ معتاد به ویژه معتادان متجاهر جمع آوری و تحویل مراکز ترک اعتیاد شدند.