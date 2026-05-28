فرمانده انتظامی همدان از کشف ۴۵ کیلوگرم انواع مواد مخدر در جریان اجرای سومین مرحله از طرح آرامش در شهر، از ابتدای این هفته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سردار نجفی گفت: با اجرای این طرحها از ابتدای سال تا کنون، کشفیات مواد مخدر ۴ درصد افزایش یافته است.
او افزود: در این طرح ۱۲ قاچاقچی عمده مواد مخدر در استان دستگیر شدند که در یک مورد آن یک قاچاقچی مواد مخدر از نوع شیشه، پس از ماهها تعقیب و گریز با حدود ۱۲ کیلوگرم شیشه به همراه ۶ نفر از اعضای این باند توزیع، دستگیر و ۲ خودرو آنها نیز توقیف شد.
فرمانده انتظامی همدان با اشاره به اینکه هدف از اجرای طرح آرامش در شهر، پاکسازی نقاط آلوده محلات استان مانند بوستانها و تفرجگاه هاست تاکید کرد: در این مرحله از طرح بیش از ۱۰۰ نقطه در محلات استان پاکسازی، ۱۴۰ خرده فروش و توزیع کننده مواد مخدر دستگیر و ۳۵۰ معتاد به ویژه معتادان متجاهر جمع آوری و تحویل مراکز ترک اعتیاد شدند.