همرکاب با شهدای میناب در منطقه۱۳
شهردار منطقه ۱۳ تهران از برگزاری همایش ۳کیلومتری دوچرخهسواری با شعار مسیر روشن فردا به یاد شهدای والامقام مدرسه شجره طیبه میناب خبر داد و از استقبال گسترده شهروندان در دورههای آموزشی رایگان دوچرخهسواری تقدیر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
سیدمحمدرحیم مرتضوی، رویداد دوچرخهسواری به یاد شهدای معظم میناب را فرصتی برای همرکابی معنوی نسل جوان با شهدای والامقام و تکریم روحیه ایثار دانست و افزود:این همایش با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ترغیب شهروندان به سبک زندگی سالم و ورزش محلی، روز دوشنبه یازده خردادماه ۱۴۰۵، به طول ۳ کیلومتر از فلکه دوم نیروی هوایی به سمت خیابان پیروزی ۲۱ متری دهقان برگزار میشود.
این مقام مسئول اشاره به رویکرد مدیریت شهری در حمایت از مدهای حملونقلی پاک و میزبانی این منطقه در مسابقات دوچرخهسواری کشوری در پیست بوستان جنگلی سرخهحصار اظهار داشت: خوشبختانه شاهد استقبال چشمگیر شهروندان، بهویژه نوجوانان و جوانان، از کلاسهای رایگان آموزش دوچرخهسواری در بوستان پیروزی بودهایم.
مرتضوی با بیان اینکه اشتیاق شهروندان برای دوچرخهسواری نشاندهنده تغییر گرایش آنها به سمت حملونقل سلامتمحور است. ادامه داد: بر این اساس در تلاش هستیم با برگزاری همایشهای مستمر و تقویت فرهنگ دوچرخهسواری، مسیر را برای جایگزینی دوچرخه به جای خودروهای تکسرنشین هموار کنیم.