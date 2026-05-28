برنامه «میز اقتصاد»، امروز با موضوع حمل و نقل ترکیبی و تاب آوری اقتصادی، به بررسی نقش مهم حمل و نقل ترکیبی در مبادلات تجاری میپردازد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نگاهی به ظرفیتها و موقعیت جغرافیایی ممتاز ایران و بررسی موشکافانه به چالشهای حوزه حمل و نقل و ترانزیت و بیان راهکارها از مهمترین محورهای برنامه میز اقتصاد است.
این برنامه با حضور آقای پیمان سنندجی رئیس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی تهران و آقای محمد اورعی کارشناس ارشد حمل و نقل ترکیبی نقش بصورت حضور در استودیو «میز اقتصاد»، پخش می شود.
در این برنامه کارشناسان نقش شبکه ریلی و جادهای را در شرایط جنگی در مبادلات تجاری را مورد کنکاش قرار خواهند داد.
«میز اقتصاد»، با اجرای مریم هدیه لو، ساعت ۱۵، از شبکه خبر پخش میشود.