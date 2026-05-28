فرآیند پیشثبتنام اینترنتی برای ورود به پایه اول ابتدایی در مدارس شاهد برای سال تحصیلی جدید آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بنا بر اعلام روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد: فرآیند پیشثبتنام اینترنتی برای ورود به پایه اول ابتدایی در مدارس شاهد برای سال تحصیلی جدید آغاز شده است، والدین میتوانند در مهلت تعیین شده نسبت به ثبتنام اولیه فرزند خود اقدام نمایند.
زمانبندی ثبتنام (بر اساس روال سال گذشته)، نحوه و آدرس اینترنتی پیشثبتنام صرفاً به صورت اینترنتی و از طریق سامانه یکپارچه "مای مدیو" آموزش و پرورش انجام میشود.
آدرس سامانه: my.medu.ir
مراحل و نکات ضروری برای ثبتنام
۱. ورود به سامانه: ابتدا به سایت my.medu.ir مراجعه کرده و از طریق نقش "والدین" و با شماره همراه خود وارد پنل کاربری شوید.
۲. انتخاب گزینه صحیح: پس از ورود، گزینه مربوط به "ثبتنام پایه اول ابتدایی" را انتخاب کرده و سپس نوع مدرسه را روی "مدارس شاهد" تنظیم نمایید.
۳. تکمیل فرم و دریافت کد رهگیری: اطلاعات دانشآموز و والدین را به دقت وارد کرده و پس از انتخاب مدرسه مورد نظر، فرآیند را نهایی کنید. کد رهگیری دریافتی را نزد خود نگه دارید.
۴. مدارک مورد نیاز: مدارک هویتی دانشآموز (شناسنامه/کارت ملی)، اطلاعات والدین و مدارک مربوط به سهمیه ایثارگری (در صورت وجود) را برای بارگذاری یا ارائه حضوری آماده داشته باشید.
۵. با توجه به ترافیک بالای سامانه در روزهای پایانی، توصیه میشود ثبتنام را به لحظات آخر موکول نکنید.
پیشثبتنام اینترنتی و دریافت کد رهگیری به معنای قبولی قطعی نیست. پذیرش نهایی پس از بررسی مدارک توسط مدرسه و احراز شرایط و ظرفیت اعلام میشود.
بدیهی است اولویت پذیرش با دانشآموزان شاهد و ایثارگر میباشد.