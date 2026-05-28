شهردار منطقه ۲۲ تهران با بیان اینکه بیش از ۲۰ سال گذشته، طرح‌هایی برای مسیر‌های دوچرخه‌سواری منطقه ۲۲ تدوین شده بود که متأسفانه سال‌ها در بلاتکلیفی رها شده بودند، گفت: در این دوره مدیریتی، ضمن بازسازی بخش‌های فرسوده، تکمیل شبکه ناتمام و اتصال آن به مسیر‌های دوچرخه‌سواری منطقه ۵ در دستور کار قرار گرفت .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدجواد خسروی، در آیین بهره‌برداری از مسیر دوچرخه‌سواری «سرزندگی» در منطقه ۲۲ گفت: این طرح اتصال‌دهنده نقاط کلیدی گردشگری و سکونتگاهی غرب تهران است و گامی بلند در راستای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل پاک محسوب می‌شود.

شهردار منطقه ۲۲ با تشریح جزئیات این مسیر افزود: استراتژی اصلی ما، پیوند دادن نقاط جاذب سفر منطقه با دوچرخه به یکدیگر بود. اکنون مسیر سرزندگی از بوستان جوانمردان آغاز شده و با عبور از خرگوش‌دره و فاز‌های شرقی و غربی پارک چیتگر به دریاچه شهدای خلیج فارس منتهی می‌شود. در فاز‌های توسعه‌ای آتی نیز، اتصال این مسیر به بوستان لتمال‌کن در اولویت قرار دارد.

وی با تأکید بر کیفیت طراحی ایستگاه‌ها گفت: ایستگاه‌های این مسیر با طراحی خاص و منطبق بر معیار‌های جهانی احداث شده‌اند تا علاوه بر کارکرد اصلی، خود به عاملی برای جذب شهروندان تبدیل شوند. امیدواریم این سبک طراحی، به الگویی موفق برای سایر مناطق تهران نیز بدل شود.

خسروی در پایان با اشاره به تأمین بخش اعظم نقدینگی این طرح توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: یکی از ویژگی‌های متمایز این مسیر، ایجاد دسترسی برای اتصال به ایستگاه‌های مترو است. این یعنی شهروندان می‌توانند برای استفاده از این مسیر از حمل‌ونقل عمومی برای تردد منطقه و به سایر نقاط شهر نیز استفاده کنند.