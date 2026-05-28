مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: دما از فردا به مدت سه روز بین ۲ تا سه درجه کاهش پیدا می کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، علی کرمی گفت: با توجه به بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و الگوهای مختلف جوی، تا پنج روز آینده جو غالب استان صاف تا کمی ابری همراه با افزایش وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در ساعات بعد از ظهر، در برخی نقاط استان وزش نسبتاً شدید باد و غبارآلود شدن هوا دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وضعیت دمایی استان تصریح کرد: امروز و فردا افزایش محسوس دما در مناطق مختلف استان پیش‌بینی شده و از روز شنبه تا دوشنبه نیز دمای حداکثر بین دو تا سه درجه سانتی‌گراد کاهش خواهد یافت.

وی بیان کرد: برای روز پنج‌شنبه آسمان استان صاف همراه با وزش باد نسبتاً شدید، غبارآلود و افزایش محسوس دما پیش‌بینی شده است.

کرمی ادامه داد: در روز جمعه نیز شرایط جوی پایدار، آسمان صاف و گاهی وزش باد نسبتاً شدید و غبارآلود مورد انتظار است.

وی اضافه کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، روز شنبه نیز آسمان استان صاف خواهد بود اما وزش باد نسبتاً شدید، غبارآلود شدن هوا و کاهش نسبی دما در نقاط مختلف استان رخ می‌دهد.