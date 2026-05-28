فرمانده انتظامی شهرستان درهشهر از اجرای طرح ۷۲ ساعته ارتقاء امنیت اجتماعی و توقیف ۳۳ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سرهنگ «کرم حسنی » فرمانده انتظامی شهرستان درهشهر از اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و آرامش در شهر به مدت ۷۲ ساعت توسط پلیس راهور و مأموران انتظامی با توقیف ۳۳ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در این شهرستان خبر داد.
وی اظهار داشت: در راستای ایجاد امنیت و آرامش و نیز مطالبه عمومی شهروندان، طرح مذکور به مدت ۷۲ ساعت در محلات، تفرجگاهها به خصوص مسیر پیادهروی شبانه خانوادگی توسط پلیس راهور و مأموران انتظامی در سطح شهرستان درهشهر به مرحله اجرا درآمد.
فرمانده انتظامی درهشهر افزود: در طول مدت اجرای این طرح، ۹ دستگاه موتورسیکلت و ۲۴ دستگاه خودرو که مرتکب تخلف حادثهساز، انجام حرکات نمایشی و خطرآفرین، ایجاد مزاحمت و آلودگی صوتی شده بودند، توسط مأموران توقیف و روانه پارکینگ شدند.