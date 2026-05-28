به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی سپاه، کنترل هوشمند تنگه هرمز با اقتدار کامل در حال انجام است و در شبانه روز گذشته ۲۶ فروند کشتی تجاری و نفتکش پس از کسب مجوز با هماهنگی نیروی دریایی سپاه از کریدور ایمن تنگه هرمز عبور کردند.

️نیروی دریایی سپاه تاکید داشته: دریافت مجوز و هماهنگی برای تردد در تنگه هرمز یک امر قطعی بوده و همانطور که قبلا اعلام شد عبور از سایر مسیر‌ها به مثابه اخلال شناخته شده و با آنها برخورد میشود.

️طبق اطلاعیه روابط عمومی نیروی دریایی سپاه، شب گذشته هم چندین کشتی بصورت غیرمجاز با دستکاری و خاموش کردن سیستم‌های ناوبری، قصد ورود به خلیج فارس را داشتند، اما رزمندگان نیروی دریایی سپاه بعد از چندین نوبت اخطار رادیویی دو فروند از آنها را در جای خود متوقف و مابقی هم مجبور به بازگشت شدند.

️روابط عمومی نیروی دریایی سپاه همچنین اعلام کرد: ارتش تروریست امریکایی در منطقه با نقض آتش بس اقدام به پرتاب چند تیر موشک به نواحی خالی فرودگاه شهر بندرعباس نمود که هیچ گونه خساراتی در بر نداشته؛ در پاسخ این تعرض پایگاه امریکایی مبدا تجاوز مورد حمله متقابل قرار گرفت و در صورت تکرار این اقدام ارتش تروریستی امریکا با پاسخ سخت ما رو‌به‌رو خواهد شد.

️️روابط عمومی نیروی دریایی سپاه همچنین هشدار داده: هر گونه اخلال در تنگه هرمز با پاسخی قاطع رو‌به‌رو خواهد شد.