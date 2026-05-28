معاون پشتیبانی و مدیریت منابع جهاددانشگاهی گفت: برای ساخت پروژه مرکز تشخیص سرطان جهاددانشگاهی خراسان رضوی ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار شامل خرید زمین، ساخت و ساز و تجهیزات مورد نیاز برآورد شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ قائممقام رئیس و معاون پشتیبانی و مدیریت منابع جهاددانشگاهی با اشاره به اینکه پروژه مرکز تشخیص سرطان جهاددانشگاهی خراسان رضوی یک گام مهم و بزرگ در جهت توسعه فعالیتهای این سازمان در بُعد سلامت و خدمات درمانی خواهد بود بر انجام فعالیتهای پژوهشی مرتبط با این پروژه تاکید کرد.
دکتر عبدالحمید احمدی گفت: پیشبینیهای انجام شده برای ساخت و ساز، طراحیهای صورت گرفته و تهیه نقشههای پروژه، نشان از این دارد که همکاران جهاددانشگاهی خراسان رضوی برای اجرای این پروژه در شرایط کنونی کشور یک عزم و همت جدی دارند.
وی با اشاره به اینکه ۴ شرکت در مناقصه پیمانکار این پروژه پیشنهادات خود را ارائه داده بودند، ابراز امیدواری کرد که در کوتاه مدت پیشنهادات کامل این شرکتها در ابعاد مختلف فنی و عمرانی و مالی بررسی و طبق روال قانونی، شرکت پیمانکار انتخاب و قرارداد لازم منعقد شود تا در ۱۶ مرداد ۱۴۰۶ به بهرهبرداری برسد.
قائم مقام رئیس جهاددانشگاهی در خصوص میزان سرمایه گذاری انجام شده در این پروژه، ادامه داد: در مجموع برای بهرهبرداری از این پروژه ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار شامل خرید زمین، ساخت و ساز و تجهیزات مورد نیاز برآورد شده است.
وی با تاکید بر اینکه پروژه درمانی جوان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، یکی از برگترین پروژههای عمرانی و ملی جهاددانشگاهی است، عنوان کرد: طبعا این پروژه محدود به استان خراسان رضوی یا شهر مشهد نیست و با توجه به ظرفیتهای گستردهای که در این استان و شهر وجود دارد، امکان استفاده سایر استانها و حتی کشورهای همسایه هم از خدمات پروژه «جوان» هم وجود دارد و در پیشبینیها با توجه به تردد زائران، این پروژه به عنوان یک خدمت تخصصی در عرصه بین المللی مطرح است؛ از همین رو دفتر مرکزی جهاددانشگاهی، حمایتهای قانونی، مدیریتی، مالی و بودجهای را از این پروژه خواهد داشت.
وی در خصوص اشتغالزایی پروژه خاطرنشان کرد: با توجه به خدمات تخصصی سلامت پیشبینی شده است تا این پروژه، به صورت مستقیم در اشتغالزایی کادر سلامت با توجه به بخشهایی همچون رادیولوژی، داروخانه، شیمی درمانی، آزمایشگاه و تشخیص سرطان تاثیر گذار باشد.
گفتنی است که پروژه درمانی «جوان» با زیربنای ۳ هزار و ۶۰۰ متر مربع و ۷ طبقه با هدف راهاندازی مرکز تشخیص سرطان، درمان ناباروری، جراحی محدود و آزمایشگاه تشخیص طبی در حال احداث است.