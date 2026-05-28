به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ فرج سودانی گفت: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و سوخت و با هدف جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های ملی، ماموران پلیس امنیت اقتصادی و ایستگاه بازرسی امامزاده عبدالله حین کنترل محور‌های مواصلاتی، به ۲ دستگاه خودروی سواری سمند و سواری پراید مشکوک شده و آنها را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران پلیس در بازرسی از خودرو‌های توقیفی، مقدار ۲ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل که به صورت غیرمجاز بارگیری شده بود را کشف کردند. در این رابطه ۲ نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی هندیجان خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق سوخت از اولویت‌های اصلی پلیس است و نیروی انتظامی با تمام توان با سودجویان و قاچاقچیان برخورد قاطع خواهد کرد و از شهروندان درخواست می‌شود هرگونه موارد مشکوک در زمینه قاچاق کالا و سوخت را بلافاصله از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.