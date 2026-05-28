پخش زنده
امروز: -
پهپادهای پیشرفته شاهد به رنگ صورتی و آبی در هشتاد و هشتمین شب از اجتماع مردم ولایتمدار بابل به نمایش گذاشته شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، موج ۸۸ حماسه حضور مردمی در بابل با شکوه و صلابت ادامه یافت و مردم ولایتمدار این دیار بار دیگر وفاداری خود را به آرمانهای انقلاب اسلامی، امنیت کشور و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب نشان دادند.
از نکات جالب اجتماع دیشب در بابل نمایش پهپادهای شاهد بود که در طول مسیر راهپیمایی مردم در میان جمعیت به نمایش گذاشته شده بود
یکی از این پهپادها، پهپادی به رنگ صورتی بود که در اجتماع بانوان بابلی به نمایش گذاشته شد.