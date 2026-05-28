عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: در هفته‌های گذشته، شایعاتی مبنی بر کمبود عرضه محصولات فولادی در بازار مطرح شد، اما بررسی وضعیت معاملات نشان می‌دهد این برداشت‌ها با واقعیت بازار همخوانی ندارد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا یونچی، تولیدکننده موتورسیکلت و عضو اتاق بازرگانی ایران همچنین کمبود ورق فولادی در بازار را رد کرد و افزود: نباید هر نوسان مقطعی در بازار به عنوان کمبود ساختاری تلقی شود.

وی در این باره گفت: در نخستین عرضه ورق فولادی در بورس کالا، حدود ۱۶۰ هزار تن محصول عرضه شد، اما همه این میزان با تقاضا مواجه نشد و بخشی از آن بدون خریدار باقی ماند.

به گفته یونچی، اگر بازار با کمبود جدی مواجه بود، باید کل این میزان عرضه جذب می‌شد.

این عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه بازار ورق فولادی برای مدت کوتاهی با اختلال مواجه شد، تصریح کرد: این وضعیت موقتی بود و عرضه‌ها به سرعت به روال عادی بازگشت.

در همین حال، وحید یعقوبی، معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، نیز با اشاره به سهم فولاد در قیمت تمام‌شده خودرو گفت: یک خودروی سواری به طور متوسط حدود هزار کیلوگرم وزن دارد که نزدیک به ۷۰ درصد آن از فولاد تشکیل شده است.

وی افزود: با فرض قیمت هر کیلوگرم فولاد در سطوح قبلی، سهم فولاد در بهای تمام‌شده یک خودرو حدود ۷۰ میلیون تومان برآورد می‌شود و حتی با افزایش قیمت فولاد نیز این عدد به اندازه‌ای نیست که بتواند رشد چندبرابری قیمت خودرو را توضیح دهد.

یعقوبی تأکید کرد: افزایش قیمت خودرو را نمی‌توان به صنعت فولاد نسبت داد، زیرا حتی در صورت رشد هزینه فولاد، اثر آن بر قیمت نهایی خودرو محدود خواهد بود.

معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران همچنین گفت: فولاد مبارکه در ماه‌های اخیر تقریباً در همان سطح گذشته، عرضه ورق فولادی به خودروسازان را ادامه داده و در اردیبهشت‌ماه نیز عرضه‌ها به طور کامل انجام شده است.

وی با اشاره به وقفه یک‌ماهه در تحویل بخشی از تعهدات افزود: این موضوع نمی‌تواند عامل جهش قابل توجه در قیمت خودرو باشد و در صورت اثرگذاری نیز، فقط می‌تواند به افزایش محدود و موقت قیمت‌ها منجر شود.