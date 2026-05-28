پیش ثبت نام دانش آموزان اول ابتدایی مدارس شاهد در اصفهان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره امور شاهد و ایثارگران ادارهکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: فرآیند پیشثبتنام دانشآموزان اول ابتدایی مدارس شاهد اصفهان به طور کامل و الکترونیکی در دستور کار قرار گرفته و والدین باید برای ثبت درخواست خود به سامانه my.medu.ir مراجعه کنند.
مرضیه ذاکری ادامه داد: از تمامی اولیای گرامی که متقاضی تحصیل فرزندان خود در مدارس شاهد هستند، دعوت میکنیم تا در بازه زمانی تعیینشده در خصوص اجرای مراحل اولیه ثبتنام اقدام کنند.
وی گفت: ثبتنام در این سامانه تنها راه برای متقاضیان است و نیازی به مراجعه حضوری در مرحله نخست وجود ندارد.
رئیس اداره امور شاهد و ایثارگران ادارهکل آموزش و پرورش استان اصفهان درباره مراحل فنی ثبتنام افزود: والدین گرامی پس از ورود به سامانه با نقش «والدین» و استفاده از شماره همراه خود، باید گزینه «پیش ثبتنام پایه اول ابتدایی» را انتخاب و در بخش نوع مدرسه، گزینه «شاهد» را فعال کنند؛ پس از تکمیل دقیق اطلاعات خواسته شده، دریافت و نگهداری کد رهگیری برای پیگیریهای بعدی الزامی است.
وی ادامه داد: متقاضیان باید مدارک هویتی دانشآموز، اطلاعات والدین و مدارک مرتبط با سهمیه ایثارگری را از پیش آماده داشته باشند تا هنگام بارگذاری یا ارائه در مراحل بعدی با چالش مواجه نشوند.
ذاکری گفت: باید توجه داشت که انجام پیشثبتنام اینترنتی و دریافت کد رهگیری، به منزله قبولی قطعی دانشآموز نیست؛ پذیرش نهایی پس از بررسی دقیق مدارک به همت ستاد ثبتنام مدارس و احراز شرایط لازم و همچنین بر اساس ظرفیتهای موجود در هر مدرسه در دستور کار قرار میگیرد.