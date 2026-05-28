به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان با تأکید بر رصد روزانه و میدانی بازار به همت قرارگاه اقتصادی، از پیشنهاد اجرای آزمایشی سامانه هوشمند نظارت بر قیمت‌ها در این استان خبر داد و گفت: تمام تلاش ما کاهش هزینه‌های تولید و تفکیک میان گرانی ناشی از تورم با گران‌فروشی است.

مهدی جمالی‌نژاد افزود: تمامی دستگاه‌های متولی در صحنه حضور دارند و مسوول قرارگاه به شکل روزانه و کف بازار، رصد قیمت‌ها را دنبال می‌کند و این حضور، برخلاف گذشته به صورت هفتگی نیست، بلکه کاملاً روزانه و مستمر است و در این مسیر مجموعه‌هایی، چون اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، وزارت صمت و دیگر دستگاه‌های اجرایی پای کار هستند و به پیشبرد طرح‌ها کمک می‌کنند.

وی با اشاره به ارائه طرحی نوآورانه از سوی وزارت صمت در جلسه اخیر افزود: امروز موضوعات جدیدی مطرح شد که می‌تواند جامعیت خوبی برای عموم مردم داشته باشد و همکاران ما در وزارت صمت سامانه و نرم‌افزاری را برای نظارت دقیق‌تر بر قیمت‌ها طراحی و گزارش کردند.

استاندار اصفهان ادامه داد: پیشنهاد ما این است که ابعاد مختلف این طرح بررسی شده و در صورت امکان، به شکل پایلوت در استان اصفهان اجرا شود تا پس از رفع نواقص، به سراسر کشور تکثیر شود و تمامی این اقدامات با هدف کاهش التهاب بازار اجرا می‌شود.

جمالی‌نژاد با تبیین ریشه‌های اقتصادی وضعیت موجود بازار گفت: همیشه باید میان دو مقوله «گرانی» و «گران‌فروشی» تفکیک قائل شد و ما در حال حاضر با پدیده گرانی حاکم بر بازار‌ها مواجهیم و به همین دلیل، برخی از اقدامات و تمهیدات استانی ممکن است آن‌طور که باید موثر واقع نشود، اما با این حال هرگز ناامید نیستیم.

استاندار اصفهان ادامه داد:ما به طور مداوم با دولتمردان و مسئولان ارشد کشوری در تماس هستیم و تلاش ما این است که دغدغه‌ها و اقدامات اجرا شده در استان اصفهان را به بدنه دولت منتقل کنیم تا با اتخاذ تصمیمات کلان، گامی جدی جهت کاهش هزینه‌های تولید و بهبود معیشت مردم برداشته شود.