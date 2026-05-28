به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ زائرانی که برای حضور در دعای عرفه از طریق مرز مهران به کربلا و عتبات عالیات سفر کرده‌اند، به تدریج مرز مهران را برای ورود به کشور انتخاب می‌کنند.

«حیدر نعمتی » فرماندار مهران گفت: از ابتدای خرداد ماه تاکنون بیش از ۱۳۰ هزار نفر از طریق پایانه مرزی مهران تردد داشته و تاکنون ۷۵ هزار نفر از این زائران به کشور بازگشته‌اند.

وی افزود: باجه‌هایی برای تهیه بلیط اتوبوس و سواری در پایانه مرزی مهران در نظر گرفته شده تا زائران بتوانند به راحتی بلیط برای همه استان‌های کشور فراهم کنند.

«فرشید زرگوش» مدیرکل تعزیرات حکومتی استان که به همراه مسئولان این سازمان از ترمینال پایانه مرزی مهران بازدید داشت، گفت: بر قیمت مصوب بلیت‌ها نظارت می‌شود و با هرگونه تخلف برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

«قدرت کوخایی »مدیر پایانه مرزی مهران نیز گفت: امروز در محوطه ترمینال بیش از ۵۰ دستگاه اتوبوس آماده انتقال زائران هستند و در شبانه‌روز گذشته نیز ۱۳۰ دستگاه اتوبوس کار جابجایی زائران را انجام داده‌اند.