با حضور معاون وزیر میراث فرهنگی روند اجرای طرح پردیسان و ساماندهی و مرمتِ آثار و بناهای تاریخیِ در ماکو بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در قالب اجرای طرح پردیسان، قرار بود ۵ بنای تاریخی در داخل شهر ماکو مرمت و بازسازی شود، اما کُندی در روند اجرای این طرح، مدیرعامل صندوق توسعه و احیای بناهای تاریخی کشور را به این منطقه کشاند.
در گام نخست، دو بنای ارزشمندِ کلاه فرنگی و شیر و خورشید به پیمانکار واگذار شده است تا عملیات اجرایی آنها کلید بخورد.
مرتضی صفری، مدیرکل میراث فرهنگی استان گفت: سرمایهگذار برای دو مورد از این بناها اعلام آمادگی کرده و در آخرین پیگیری که امروز داشتیم، قول دادند از اواخر خردادماه کارگاه را فعال کرده و پروژه را با جدیت پیش ببرند.
اما در سوی دیگر، ساختمانهای بانک ملی، شهربانی و دارایی، سه بنای تاریخیِ دیگری هستند که به دلیل رها شدن، در آستانه تخریب شدید قرار گرفتهاند.
برزین ضرغامی، مدیرعامل صندوق توسعه و احیا وزارت میراث فرهنگی گفت: مالکیت دو بنا در اختیار میراث فرهنگی نیست، اما طبق قانون مالکان مکلف به مرمت هستند و ما این موضوع را با جدیت پیگیری میکنیم. ساختمان بانک ملی هم که در اختیار ماست، به زودی واگذار میشود تا تعیین تکلیف هر سه مجموعه بهصورت همزمان انجام شود.
بناهای تاریخیِ بانک ملی، شهربانی، دارایی، شیر و خورشید و کلاه فرنگی، همگی متعلق به دوره قاجاریه است و در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیدهاند؛ آثاری که چشمانتظار همت مسئولان برای بقا هستند.