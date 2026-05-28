همزمان با دهه امامت و ولایت، مؤمنان از عید قربان تا عید غدیر را تمرینی برای بندگی و زمینه‌سازی برای ظهور حضرت مهدی (عج) می‌دانند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، این روزها، روزهایی است که از قربان آغاز می‌شود و به غدیر ختم می‌گردد. دهه امامت و ولایت، دهه‌ای که هر لحظه‌اش تمرین بندگی است تا از کوچه‌های ذبح نفس، به بلندای قله ولایت برسیم.

علی(ع) یعنی عشق، یعنی امامت. اما در پس این اعیاد نورانی، یک انتظار شیرین نهفته است؛ انتظاری که تمام این ده روز، بستری است برای تماشای طلوع حقیقت دوازدهمین آفتاب امامت و ولایت؛ مهدی زهرا(عج).

خدایا، این دهه ولایت را مقدمه‌ای قرار ده برای رسیدن به آن عید بزرگ؛ عید ظهور مهدی آل محمد(عج)...