سپاهان: بازیکنان اجازه جدایی ندارند
باشگاه سپاهان اعلام کرد که بازیکنان با قرارداد فعال تا زمان مشخص شدن وضعیت لیگ بیست و پنجم اجازه جدایی ندارند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، باشگاه سپاهان با انتشار یک توییت رسمی هشدار داد که بازیکنان دارای قرارداد فعال با این باشگاه تا زمان تعیین تکلیف نهایی لیگ بیست و پنجم اجازه جدایی ندارند.
در این توییت تأکید شده است که هرگونه تصمیم گیری در خصوص نقل و انتقالات به نیازهای آینده تیم و مصلحت آن بستگی خواهد داشت.
همچنین گفته شده که مقدار بودجه فصل آینده در حال بررسی است و هنوز به تصویب نرسیده است.