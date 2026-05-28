به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، باشگاه سپاهان با انتشار یک توییت رسمی هشدار داد که بازیکنان دارای قرارداد فعال با این باشگاه تا زمان تعیین تکلیف نهایی لیگ بیست و پنجم اجازه جدایی ندارند.

در این توییت تأکید شده است که هرگونه تصمیم گیری در خصوص نقل و انتقالات به نیاز‌های آینده تیم و مصلحت آن بستگی خواهد داشت.

همچنین گفته شده که مقدار بودجه فصل آینده در حال بررسی است و هنوز به تصویب نرسیده است.